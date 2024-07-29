Jean-Luc Melenchon: İnananları gücendirmeyin

Fransız aşırı sol parti Boyun Eğmeyen Fransa’nın (LFI) kurucu lideri Jean-Luc Melenchon, 2024 Paris Olimpiyat Oyunlarının açılış töreninde Hz. İsa’yı (Aleyhisselam) konu alan “Son Akşam Yemeği” tablosunun “drag queen” (kadın kıyafeti giyip makyaj yapan erkek) performansıyla canlandırılmasını, “alay edilmesinden hoşlanmadım” sözleriyle eleştirdi.

İSLAM DÜNYASINDAN DA TEPKİ YAĞIYOR - PEYGAMBERE HAKARETİ REDDEDİYORUZ

Olimpiyat açılışındaki ahlaksızlığa Hıristiyan tepkisi Melenchon açıklamasında “inananları gücendirme riskini almaya” gerek olmadığını vurguladı. Fransa Katolik Kilisesinin X hesabından yapılan açıklamada da “Bu tören maalesef Hristiyanlıkla alay eden sahneleri içeriyordu, bu durumu derin bir üzüntüyle karşılıyoruz” ifadesi kullanılmıştı. AA

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