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28 AĞUSTOS 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Johnson anlaşmasız Brexit için parlamentoyu tatile çıkarmak istiyor

28 Ağustos 2019, Çarşamba 15:25
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, parlamentoyu zorunlu tatile çıkarmak istiyor. Nedeni ise anlaşmasız bir Brexit'e karşı çıkanların elini zayıflatmak. Muhalefet ise tepkili.

31 Ekim'de ülkesinin AB'den çıkmasını planlayan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kraliçe 2. Elizabeth'ten parlamentonun yeni yasama dönemi açılışını 14 Ekim'e kadar ertelemesini talep edecek. Parlamentoyu zorunla tatile çıkarma planı, Johnson'ın bürosundan yapılan açıklamayla da teyit edildi.

Brexit sürecini hızlandırmak isteyen Johnson'ın böylece anlaşma olmadan Brexit'e karşı olanların parlamentoda girişimde bulunmalarını önlemek istediği belirtiliyor. Ancak karşıtlarının elini zayıflatmayı amaçladığı yönündeki suçlamaları geri çeviren İngiltere Başbakanı, Sky News televizyonuna yaptığı açıklamada, Brexit'i tartışmak için 14 Ekim'den 31 Ekim'e kadar yeterli sürenin olduğunu savundu.

İngiltere'de parlamentosunun yeni yasama dönemine 3 Eylül'de başlaması bekleniyordu.

Muhalefetin tepkisi

İngiltere'nin bir anlaşma olmadan AB'den çıkmasına karşı olan Muhazakâr Parti'den Dominic Grieve, Johnson'ın niyetini "skandal" olarak değerlendirdi. Grieve, bunun Johnson için bir güven oylamasını daha mümkün hale getirdiğini de söyledi. İşçi Partisi'nden Yvene Cooper da "Boris Johnson, Kraliçe'yi kendi iktidarı için kullanıyor" suçlamasında bulundu.

Üç kez reddedilen anlaşma

Birleşik Krallık'ın 1973'te katıldığı AB'den ayrılması kararının alındığı referendumun üzerinden 3 yıldan uzun bir süre geçti. Ancak ülkenin hangi koşullar altında AB'den ayrılacağı halen netlik kazanmadı.

Eski Başbakan Theresa May'in AB ile üzerinde anlaştığı Brexit anlaşması, İngiltere'de parlamento tarafından üç kez reddedildi. Uzlaşmazlığın temelinde anlaşmada yer alan bir madde yatıyor. Bu madde, Birleşik Krallık'ın parçası Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasında Brexit sonrasında fiziki sınır oluşturulmamasını garanti altına almayı amaçlıyor. Ancak İngiliz siyasetçiler arasında bu maddeye karşı çıkan çok sayıda isim bulunuyor.

Deutsche Welle Türkçe

Etiketler: İngiltere, Brexit, parlamento
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