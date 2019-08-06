Kamerun'da havalimanında 60 kiloluk altın yakalandı

Kamerun'da gümrük memurları Douala Uluslararası Havalimanı’nda yolcu battaniyeleri içine saklanmış 60 kilogram altına el koydu.

Batı Afrika ülkesi Kamerun'un en büyük ticari kenti Douala'daki uluslararası havalimanında 2,8 milyon dolar değerinde altın yakalandığı bildirildi. Fildişi Sahili menşeli Koaci internet sitesinin haberine göre, gümrük memurları, Etiyopya Havayollarına ait bir uçağın yanında, yolculara dağıtılan battaniyelerin içinde gizlenmiş altın olduğunu fark etti. Gümrük memurları 2,8 milyon dolar değerinde olduğu belirtilen 60 kilogram altına el koydu. AA

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