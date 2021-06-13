Kanadalı aile dualarla uğurlandı

Binlerce kişinin katıldığı tören, cenaze evinden ailenin 4 ferdinin naaşlarının alınmasıyla başladı.

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Cenazelerin kalabalık konvoy eşliğinde getirildiği Güneybatı Ontario İslâm Merkezi’nde konuşmalar yapıldı. Son derece duygulu anların yaşandığı tören boyunca bazı katılımcılar gözyaşlarına hâkim olamadı. London Müslüman Mezarlığı’na getirilen cenazeler, okunan duâların ardından defnedildi. Mezarlıktaki defin işlemine sadece aile fertleri ile yakınlarının katılmasına izin verildi. Bu arada saldırıda ölen Afzaal ailesi için Kanada’nın birçok şehrinde anma törenleri düzenlendi.

Törenlerin hafta sonu da devam edeceği belirtildi. Kanada’nın Ontario eyaletine bağlı London şehrinde 6 Haziran gecesi kamyonetini kaldırımda yürüyen beş kişilik ailenin üzerine süren saldırgan, 74 yaşındaki Talat Afzaal ile 46 yaşındaki oğlu Salman Afzaal ve 44 yaşındaki eşi Madiha Salman ile 15 yaşındaki kızları Yumna Salman’ın ölümüne sebep olmuştu. London Polisi tarafından yapılan açıklamada, saldırının ailenin Müslüman olmasından dolayı gerçekleştirildiği belirtilmişti.

