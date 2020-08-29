Karadağ'da seçim heyecanı

Balkan ülkesi Karadağ'da yaşayan yarım milyondan fazla seçmen, 30 Ağustos Pazar günü yapılacak genel seçimde sandığa gidecek.

Bağımsız Karadağ tarihinde 5. kez yapılacak genel seçimde, 541 bin 232 kayıtlı seçmen bulunduğu açıklanırken, tüm ülkenin tek bir seçim bölgesi kabul edildiği sistemde 81 sandalyeli meclise girmek için 6 ittifak ve 5 siyasi parti olmak üzere 11 liste yarışacak.

Ülkedeki seçim kanununa göre, ulusal meclise girmek için yüzde 3 seçim barajını geçmek gerekiyor.

Bu arada genel seçimin yanı sıra Kotor, Budva, Tivat, Andrijevica ve Gusinje'de yerel seçimler de aynı gün yapılacak.

Genel seçimde, ulusal meclise girmek için yarışacak ittifak ve partiler şöyle:

Sosyalistlerin Demokratik Partisi (DPS) ve Karadağ Liberal Partisinden (LPCG) oluşan "Karadağ İçin Kararlı" ittifakı, Demokrat Cephe (DF), Karadağ Sosyalist Halk Partisi (SNP), İşçi Partisi (RP), Gerçek Karadağ, Birleşmiş Karadağ, Karadağ Birleşik Emekliler ve Engelliler Partisi (PUPI), Karadağ Yugoslav Komünist Partisi (JKPCG), Sırp Radikal Partisi (SRS) ve Karadağ Emekliler, Engelliler ve Sosyal Adalet Partisinden (SPISPCG) oluşan "Karadağ’ın Geleceği İçin" ittifakı, Demokratlar, Demokratik Karadağ (DCG), Demos, Engelliler ve Emekliler Partisi (PIR) ve Yeni Sol Halk Hareketinden oluşan "Bizim Ulusumuz Barıştır" ittifakı, URA Halk Hareketi, CIVIS Seçmen Grubu, Adalet ve Barış Partisinden oluşan (SPP) "Siyahtan Beyaza" ittifakı, Arnavutların Demokrat Birliği (UDSH), Demokrat Parti (DP) ve Karadağ Demokrat Birliğinden oluşan "Oybirliği" ittifakı ve "Şimdi Zamanı" Arnavut ittifakı ile Sosyal Demokratlar (SD), Boşnak Partisi (BP), Hırvat Halk İnisiyatifi (HGI), Sosyal Demokrat Parti (SDP) ve Hırvat Reform Partisi (HRS).