Katar Dışişleri Bakanı'ndan BAE'ye diplomatik ziyaret

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, uzun süre diplomatik ilişkilerin kesik olduğu Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etti.

El Sani, ziyaretinde Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan ile bir araya geldi.

Abu Dabi'de gerçekleşen görüşmede el Nahyan ve el Sani'nin 'iki ülke ilişkilerini geliştirmenin yollarını' görüştükleri kaydedildi.

Katarlı bakanın ziyareti, BAE Ulusal Güvenlik Müsteşarı Şeyh Tahnun bin Zayid el Nahyan'ın, ağustos ayında Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed el Sani ile Doha'da görüşmesinden kısa süre sonra gerçekleşti.

Bu görüşmede de iki Körfez ülkesinin, halklarının çıkarları ve ülkeler arası ilişkileri güçlendirmek için bir araya geldikleri belirtilmişti.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır, İslami çizgideki gruplara atıfla Doha'nın "terörizmi desteklediği" suçlamasında bulunmuş ve 2017'de Katar'la diplomatik ilişkilerini kesmişlerdi.

Doha'nın suçlamaları reddettiği ve tarihe Körfez Krizi olarak geçen anlaşmazlık ocak ayında sona ermişti.

Riyad ve Kahire, ilişkileri düzeltme çabalarına öncülük etti ve Katar'a büyükelçi atadı.

Abu Dabi ile Manama ise henüz büyükelçi ataması yapmadı.