Katliâmlardan biri için af diledi

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Kefr Kasım katliâmı sebebiyle af diledi.

Cumhurbaşkanı Herzog, İsrail vatandaşı Filistinlilerin yaşadığı ve 23’ü çocuk 49 kişinin öldürüldüğü katliâm sebebiyle Kefr Kasım şehrinde düzenlenen anma törenine katıldı. Törende konuşan Herzog, Kefr Kasım katliâmının İsrail tarihinin en üzücü olaylarından biri olduğunu belirtti. Masumların bütün siyasî çekişmelerden uzak tutulması gerektiğini vurgulayan Herzog, “49 kurbanın anısı, onların aileleri ve Kefr Kasım sakinlerinin önünde başımı eğiyor, kendim ve İsrail devleti adına af diliyorum.” ifadesini kullandı. Eski İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Perez de 2007’de Kefr Kasım’ı ziyaret etmiş ve katliâm sebebiyle af dilemişti. Katliâm emri veren komutanın, 1 kuruş para cezasıyla serbest bırakılması sebebiyle “Bir Kuruş” olarak da anılan Kefr Kasım katliâmı 29 Ekim 1956’da aynı adlı Filistin Köyü’nde gerçekleşti. AA

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