Kazakistan'da halk referandum için sandık başına gidecek

Kazakistan halkı, 5 Haziran’da ülkede "yeni Kazakistan" olarak bilinen dönemi başlatması öngörülen anayasal değişiklikler için düzenlenen referandumda sandık başına gidecek.

Kazakistan’da 27 yıl aradan sonra ülke tarihinde ikinci kez anayasa referandumu düzenlenecek. Söz konusu referandumla 30 Ağustos 1995’te yine halk oyuyla kabul edilen mevcut anayasanın üçte birinin değiştirilmesi öngörülüyor. Böylece, bu yıl ocak başlarında meydana gelen büyük kitlesel olaylar sonrası ülkede yönetim sisteminin yeniden inşası amaçlanıyor. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, 16 Mart'ta parlamentonun ortak oturumunda yaptığı halka sesleniş konuşmasında, devletin siyasi sisteminin kapsamlı yenilenmesi için yeni reform paketini sundu. Tokayev’in "Ocak olayları"ndan sonra açıkladığı söz konusu siyasi reform paketi ile ülkede "yeni Kazakistan" veya "ikinci cumhuriyet dönemi" olarak adlandırılan süreç başladı. Temel ilkesi adil bir toplum olarak açıklanan "yeni Kazakistan" modelinin inşa edilmesi için anayasal değişiklikler yapılması önerildi. Tokayev’in 29 Nisan'da Kazakistan Halk Asamblesinin olağanüstü oturumunda duyurduğu referandum kararıyla anayasal değişikliklerin parlamento yerine halkın onayına sunulması süreci başladı. AA

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