Kerkük'teki petrol kuyularını ABD koruyacak

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Sözcüsü Muhammed Saman, Kerkük'teki petrol kuyularının ABD askerleri tarafından korunacağını söyledi.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Sözcüsü Muhammed Saman, Bağdat'ta bir süre daha hükümet kurulamaması durumunda bölgede güvenlik boşluğu oluşabileceğini belirterek, "Kerkük'teki petrol kuyularının güvenliğini ABD askerleri sağlayacak." dedi. Kerkük'teki K1 Askeri Üssü'nde konuşlu bulunan Amerikan askerlerinin iki gün önce Kerkük kent merkezinde görüldüğüne işaret eden Saman, yıllardır görev yaptıkları askeri üsten dışarı çıkmayan Amerikan askerlerinin kent merkezinde görünmesinin manidar olduğunu ifade etti. Saman ayrıca Başbakan Adil Abdulmehdi'nin istifası sonrasında yeni hükümetin kurulması için öngörülen 15 günlük sürenin dolmasına rağmen, başbakanın hala belirlenememesinin endişe verici olduğunu söyledi. Irak'ta oluşacak muhtemel bir güvenlik boşluğunun terör örgütlerince "fırsata dönüştürülmesi" durumunda bundan en çok Kerkük'ün zarar göreceğine dikkati çeken Saman, ABD askerlerinin böyle bir olasılığa karşı kentteki petrol kuyularını korumaya hazırlandığını dile getirdi. AA

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