"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 AĞUSTOS 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Kıbrıs'ta taraflar buluştu

09 Ağustos 2019, Cuma 22:21
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKYR) Lideri Nikos Anastasiadis, Doğu Akdeniz meselesini görümek için bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar'ın ara bölgedeki resmi konutunda gerçekleşen toplantının ardından liderler, yapıcı bir görüş alışverişinde bulunduklarını ve BM elçisi ile çalışmaya devam edeceklerini duyurdu.

Görüşmeyi değerlendiren Akıncı, üç saatten fazla süren toplantının ana gündem maddelerini mevcut sorunların tartışılması, hidrokarbon konusu ve güven artırıcı önlemler olarak açıkladı.

Görüşmelerine devam edileceğinin altını çizen Akıncı, "BM Genel Sekreterinin referans kavramları oluşturmak üzere görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute'nin Ada'ya yeniden gelmesi beklentimizdir. Muhtemelen bu ayın sonunda veya eylül başında gelebilir." dedi. Anastasiadis ile ana hatlarıyla uzlaşmazlık konularını ele aldıklarını söyleyen lider, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yapılacak toplantıda konuların netlik kazanacağını dile getirdi.

Akıncı: "Rum tarafı ortak komite konusunda olumsuz bir tavır içinde"

Anastasiades ise toplantı sonrasında gazetecilere verdiği demeçte, "Anlaşmazlıkların ciddi meselelere dayandığını itiraf etmeliyim, ancak diyalog olmadan bu farklılıkların giderilemeyeceği konusunda bir fikir birliği var." dedi. Anastasiades, Akıncı'yı Kıbrıs'taki enerji gelişmeleri hakkında bilgilendirmeye istekli olduklarını, ancak KKTC'nin sunduğu hidrokarbon konusunda ortak komite kurma önerisini kabul etmelerinin mümkün olmadığını söyledi. Özel bir ekonomik bölgedeki faaliyetlerin bir komisyonun değil, devletin egemen yetkinliği olduğunu sözlerine ekledi.

Hidrokarbonlar konusunda ortak komite kurulması önerilerinin doğru adım olduğuna dikkati çeken Akıncı ise şunları söyledi: "Maalesef Rum tarafı bu konuda olumsuz bir tavır içinde. Bugün bu tutumlarının tekrarını gördük. Burada tablo çok açık ve nettir. Ya bir şeyi birlikte yaparsınız, ya da yapamadığınız noktada ayrı ayrı yaparsınız, şu anda olduğu gibi. Birlikte yapılma imkanı olsa herkes için çok daha iyi olur, gerginlikleri azaltır ve bizi çok daha iyi bir noktaya taşır. Ancak bunun olmadığı noktada, bir taraf kendi araştırmalarını yaparken, diğer taraf elleri kolları bağlı bunu seyredemez. Dolayısıyla durum bu olduğu sürece Kıbrıs Türk tarafı, Türkiye ile birlikte kendi araştırmalarını ve çalışmalarını yapmak zorundadır."

Euronews Türkçe

Etiketler: Kıbrıs, görüşme
Okunma Sayısı: 167
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dualar dünya barışı için

    Bayramları, sosyal medyadan kutluyoruz

    Pompeo sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu

    Kıbrıs'ta taraflar buluştu

    Trump'tan 'hazır değiliz' mesajı

    'İran'ın çökerttiği casusluk şebekesi, petrol satışları hakkında bilgi topluyordu'

    Öğretmenlik vicdan işi

    CİMER’e Cumhurbaşkanlığı hakkında soru sorulamıyor

    Mescid-i Aksa'da bayram namazı saati değiştirildi

    Nijerya'da kaçırılan Türkler serbest bırakıldı

    'Suriye'deki güvenli bölge gerginliğe neden olacak'

    Hükümet ve memur sendikaları zam pazarlığı için ikinci kez masada

    'Körfez'de İsrail'in olacağı deniz koalisyonu İran için açık tehdittir'

    İsrail'in yasa dışı yerleşim faaliyetleri Filistin'de barışı baltalıyor

    Suriye'de oyalama sürecine kesinlikle müsaade etmeyiz

    'Türkiye ve ABD'nin güvenli bölge planı Suriyeli Kürtler arasında gerginlik oluşturacak'

    ABD'den Almanya'ya: Ülkenizdeki askerlerimizin masraflarını ödeyin

    Türkiye giderek çölleşiyor

    Afrin'deki TSK üssüne YPG saldırısı: 2 asker yaralı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Burukluk ve ümit iç içe
    Cevher İLHAN

    OHAL uygulamaları yargıya açılmalı...
    Risale-i Nur'dan

    Arefe’de ve bayramda getirilen tekbirler
    Faruk ÇAKIR

    İki taraf da kazansın
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Siyasî tartışmanın olmadığı nice bayramlara
    Yasemin YAŞAR

    Aynı yere bakıp farklı konuşanlar
    Genel

    Dualar dünya barışı için
    Mehmet ÇETİN

    Beş dehşetli hücuma mukabele etmek
    Naci TEPİR

    Demokrasiyle uyanış

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.