Kiev'de şehrin savunması için hendek kazılıyor

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken başkent Kiev'i savunmak isteyen gönüllüler, şehrin etrafına hendek kazıyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 16'ncı günündeyken, Ukraynalılar, ellerine aldıkları kazma ve küreklerle Kiev'in giriş noktalarında siper oluşturmak için çukur kazıyor. Gönüllülerden biri, barış istediğini ama savaşın devam etmesi durumunda Kiev'de kalacağını toprağını, çocuğunu, annesini ve arkadaşlarını korumak için savaşacağını ifade etti. Kievli gönüllü, şehirlerinde hiçbir Rus'u istemediklerini sözlerine ekledi.

Okunma Sayısı: 247

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.