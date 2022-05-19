Kinder en az 324 kişiye bakteri bulaştırdı

Çikolata üreticisi Ferrero’nun Kinder Sürpriz ve diğer ürünlerinde ortaya çıkan Salmonella bakterisi nedeniyle 12 farklı ülkeden en az 324 kişiye bakteri bulaştığı belirlendi.

Hastalık, en fazla 16 yaşından küçük çocukları etkiledi. Bunların yarıya yakını hastaneye kaldırıldı.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi’ne (ECDC) göre en fazla enfeksiyonun görüldüğü ülke, doğrulanmış 102 vaka ile İngiltere oldu. Fransa’da da 73 kişiye Salmonella bakterisi bulaştı.

BBC Türkçe’nin haberine göre Ferrero tarafından üretilen çikolatalarla bağlantılı olarak İsviçre’de 41 kişiye bakteri bulaşırken, Hollanda, Avusturya, Danimarka, Lüksemburg, İsveç, İspanya ve Norveç’te de doğrulanmış enfeksiyonlara rastlandı.