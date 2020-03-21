Kolombiya'da 'tam karantina' hazırlığı

Nüfusu 49 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Kolombiya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını karşısında 25 Mart-13 Nisan'da tamamen karantinaya girecek.

Birçok bölgesinde sokağa çıkma yasağı ilan edilen ve başkenti Bogota'da uygulanan 4 günlük tam karantina provası süren Kolombiya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 158'e ulaşırken, ülkede alınan önlemlerin kapsamı da genişletilmeye devam ediyor. Bogota'daki Devlet Başkanlığı Sarayı Casa de Narino'da sağlık alanındaki uzmanlarla bir araya gelen Devlet Başkanı Ivan Duque, toplantı sonunda düzenlenen basın toplantısında ülkenin 25 Mart itibariyle tam ve zorunlu karantinaya gireceğini duyurdu. Karantinanın 13 Nisan'da sona ereceğini kaydeden Duque, bu uygulamayla tüm Kolombiya toplumunun korunması, gıda arzının ve ilaçlara ulaşımın garanti altına alınması ve başlıca kamu hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanmasının amaçlandığını söyledi. Duque, ihtiyaç sahibi aileler, gençler ve yaşlılara hali hazırda devam eden özel programlara ek ödemeler sağlanacağını, kredi borçlarını ödeyemeyenler için yeni bir yardım programı hazırlanacağını, gelir düzeyi düşük tüketicilere KDV iadesi yapılacağını açıkladı. AA

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