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7 EKİM 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Kovid-19 salgınında dünya genelinden son gelişmeler

06 Ekim 2020, Salı 22:39
Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 27 milyonu aştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşanların sayısı 35 milyon 910 bine, salgında ölenlerin sayısı 1 milyon 51 bine ulaştı, iyileşenlerin sayısı 27 milyonu aştı.

Vaka sayıları ABD'de 7 milyon 681 bin, Hindistan'da 6 milyon 687 bin, Brezilya'da 4 milyon 940 bin, Rusya'da 1 milyon 237 bini geçti.

Kovid-19 tedavisi gördüğü hastaneden taburcu olan ABD Başkanı Donald Trump, yayımladığı video mesajda "Virüsün sizi ele geçirmesine izin vermeyin, ondan korkmayın." mesajı verdi. 

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile birkaç kuvvet komutanının ordunun üst kademesinde artan vakalar dolayısıyla kendilerini karantinaya aldığı bildirildi. 

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Kovid-19'a karşı geliştirmekte olduğu potansiyel aşı için Avrupa İlaç Ajansı'na (EMA) ruhsat başvurusunda bulunulduğu bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kovid-19'a karşı bir aşının yıl sonuna kadar hazır olabileceğini bildirdi.

İngiltere'de bir grup müzisyen, salgın kısıtlamaları nedeniyle yaşadıkları ekonomik sıkıntıya dikkati çekmek ve hükümetten destek alabilmek için başkent Londra'da müzikli gösteri düzenledi.

İran Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu Üyesi Minu Mohrez, salgının korkutucu boyutlara ulaştığı uyarısında bulunarak ikinci bir duyuruya kadar meclis oturumları dahil her türlü toplantının iptal edilmesi gerektiğini söyledi.

İran Sağlık Bakan Yardımcısı İrec Herirçi başkent Tahran'da vaka ve can kayıplarının artması nedeniyle maske kullanımının zorunlu hale geleceğini söyledi.

Ürdün yönetimi, salgın önlemleri kapsamında, ülke genelinde perşembe gecesinden itibaren iki gün süreyle sokağa çıkma yasağı kararı aldı.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) kıtada 15 farklı klinikte Kovid-19'a karşı aşı denemesi yapıldığını açıkladı. 

Malezya Savunma Bakanlığı, vaka sayılarının yoğun artış gösterdiği Sabah eyaletindeki Kota Kinabalu, Penampang ve Putatan kentlerinde yarından itibaren kısmi sokağa çıkma yasağı uygulamasına geçileceğini duyurdu. 

Kenya'da salgın nedeniyle eğitime ara veren okulların gelecek hafta pazartesi yeniden açılacağı açıklandı.

Güney Sudan Cinsiyet, Çocuk ve Sosyal Refah Bakanı Aya Benjamin Warille, salgın nedeniyle okulların kapatılmasıyla evde daha fazla vakit geçirilmesinin, daha fazla kız çocuğunu erken yaşta evlilik ve cinsel istismar riskine maruz bıraktığını söyledi.

Libya'da salgın önlemleri kapsamında 7 aydır ara verilen cemaatle ibadete, cuma gününden itibaren yeniden başlanacağı kaydedildi.

Kazakistan Sıhhi Başhekimi Yerlan Kiyasov'un 3 Ekim'de imzaladığı dış hat uçuşlarında yeni kuralların uygulanmasına ilişkin kararname bugünden itibaren yürürlüğe girdi. 

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lille'in kaptanı Jose Fonte, Kovid-19'a yakalandı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen İsviçreli futbolcu Xherdan Shaqiri'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Dünya Tekvando Federasyonu Yönetim Kurulu'nun aldığı kararla aralık ayında yapılması planlanan Grand Prix Final ve Grand Slam Final Serisi müsabakaları salgın nedeniyle ertelendi. 

AA

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