Kovid-19 tedavisinde DSÖ’nün ilâç tavsiyesi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19’a karşı etki gösterdiği belirlenen 2 ilâcın tedavide kullanımını tavsiye etti.

Örgütten yapılan yazılı açıklamada, DSÖ Uluslararası Uzmanlar Standart Geliştirme Grubu’nun, Kovid-19’a yakalanan hafif, ağır ve kritik durumdaki yaklaşık 4 bin hasta üzerinde yaptığı 7 ayrı denemenin ardından eklem iltihabı ilâçlarının Kovid-19’a karşı faaliyetine dair önerilerine yer verildi. Buna göre, eklem iltihabı ilâçları Baricitinib ile Interleukin-6’nın (IL-6), kortikosteroid ilaçla birlikte kullanıldığında ağır durumdaki Kovid-19 hastalarının iyileşmesine olumlu etki sağladığı tesbit edildi. Bu ilâçların verildiği ağır hastaların virüse karşı dirençleri artarken, oksijen tedavisi ihtiyacında azalma görüldü. Uzmanlar, bu iki ilâcın asla aynı anda kullanılmaması gerektiği uyarısında bulundu. Durumu ağır olmayan hastalar için ise monoklonal antikor ilâçlarından Sotrovimab’ın kullanımı “belirli şartlar altında” tavsiye edildi. AA

Okunma Sayısı: 142

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.