Kremlin: Putin herkesle görüşmeye hazır

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in Türkiye'de görüşmesi ihtimalini değerlendiren Peskov, "Bu konuda, herhangi bir anlayış yok. Bu nedenle, bu konuda istişare henüz yapılmadı." dedi.

Öte yandan, "kimsenin görüşme imkanını reddetmediğini" belirten Peskov, şunları söyledi:

"Putin, gerekirse herkesle görüşmeye hazır olduğunu söylüyor. Ancak bunun için görüşme sonucunun ne olabileceği ve neyin tartışılacağı konusunda anlayışa ihtiyaç var. Şimdilik böyle bir anlayış yok."

Peskov, Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ikili görüşmesinin öncelikli olduğunu vurguladı.