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28 TEMMUZ 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Küresel salgında dünya genelinde son durum

28 Temmuz 2021, Çarşamba 01:46
Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı sayısı 3 milyar 930 milyon dozu geçti.

Salgında vaka sayısı dünya genelinde 195 milyon 736 bine, ölenlerin sayısı 4 milyon 189 bine, iyileşenlerin sayısı 177 milyon 472 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 35 milyon 288 bini, Hindistan'da 31 milyon 481 bini, Brezilya'da 19 milyon 707 bini ve Rusya'da 6 milyon 172 bini geçti.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Eski Direktörü Dr. Tom Frieden, önlem alınmazsa ülkede vaka sayılarının, 4 ila 6 hafta içinde günlük 200 binleri bulabileceği uyarısını yaptı.

ABD'nin New York şehrinde, belediye çalışanlarına eylül ortasına kadar aşı olmaları ya da her hafta test yaptırmaları zorunluluğu getirildi.

Fransa'da, Alpes-Maritimes vilayetinden sonra Bas-Rhin vilayetinde de salgın nedeniyle kamuya açık alanlarda alkol satışı ve tüketimi yasaklandı.

Son 24 saatte 131 kişinin öldüğü İngiltere'de, marttan bu yana en yüksek ölüm sayısı kaydedildi.

Hollanda'da hükümet, ülke dışına seyahat edenlerin dönüşlerinde karantinaya girmemeleri için tüm Avrupa Birliği (AB) ülkelerini, Kovid-19 değerlendirme kriterlerine göre, "düşük" riskli (yeşil), "orta" riskli (sarı) olarak gruplandırılacağını açıkladı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, temmuzda yetişkin nüfusun yüzde 70’inin en az bir doz aşı olması hedefine vardıklarını bildirdi.

Çin'den DSÖ'ye çağrı

Çin, Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ), salgının kökenini araştırmak için ABD'nin Maryland eyaletindeki Fort Detrick laboratuvarını incelemesi çağrısında bulundu.

İsrail Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 2 bin 112 vakanın tespit edildiğini, bunun da son 4 ayın en yüksek vaka sayısı olduğunu duyurdu.

Suudi Arabistan Hac Bakanı Yardımcısı Hişam Said, yurt dışından umre ziyaretlerinin 10 Ağustos (Muharrem ayının başı) itibarıyla başlayacağını ve ülke dışından gelecek umre ziyaretçilerine aşı olma şartı getirildiğini duyurdu.

Son 24 saatte 15 bin 192 vaka ve 247 ölümün kayda geçtiği Bangladeş’te salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka ve ölü sayısına ulaşıldı.

Nijerya'nın, ağustosta Amerikan ilaç şirketi Johnson and Johnson'ın (J&J) ürettiği aşıdan 29 milyon doz teslim alacağı belirtildi.

Kamboçyalı yetkililer, Hindistan'dan ithal edilen etlerde Kovid-19'a rastladı.

Güney Asya'da en fazla vakanın görüldüğü ülke olan Endonezya'da, yabancılar ülkeyi terk etmeye başladı.

Japonya, tam olarak aşılanmış kişilere, "aşı pasaportu" adı konulan sertifikaları vermek üzere başvuruları kabul etmeye başladı.

Japonya'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 155'e yükseldi.

Birleşmiş Milletler (BM), çatışmaların yaşandığı az gelişmiş ülkelerin, geçen yıla kıyasla, bu yıl salgından daha çok etkilendiğini bildirdi.

BM İnsan Hakları Myanmar Özel Raportörü Tom Andrews, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ve üye ülkelere, Kovid-19 kaynaklı ölümlerin arttığı Myanmar için ateşkes talep etmeleri çağrısında bulundu.

Avustralya'da Delta varyantını önlemeye yönelik Melbourne’da uygulanan tam kapanmanın gece yarısından itibaren hafifletildiği açıklandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) salgınla mücadele kapsamında alınan yeni kararlar uyarınca, nisandan bu yana yürürlükte olan "kapalı otel turizmi" uygulaması, 10 Ağustos'tan itibaren yapılamayacak.

AA

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