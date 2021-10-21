Kuzey Kore'den füze eleştirilerine tepki

Kuzey Kore, füze denemelerini eleştiren ABD'ye tepki gösterdi. Washington'ın aşırı tepki verdiğini söylen Pyongyang yönetimi, "artık görüşme tekliflerinin samimiyetini sorguluyoruz" dedi.

Kuzey Kore bugün yaptığı açıklamada, ABD'nin son füze denemesine aşırı tepki verdiğini ve ABD elçisinin koşulsuz görüşme teklifini tekrarlamasının ardından Washington'un görüşme tekliflerinin samimiyetini sorguladıklarını söyledi. Pyongyang, son haftalarda yaptığı açıklamada, diğer ülkeler gibi silah testlerinin savunma yeteneklerini artırmayı amaçladığını söyleyerek, ABD, Güney Kore ve Birleşmiş Milletler'i düşmanca bir politika ve "çifte standart" benimsemekle suçladı. Kuzey Kore, 15 Eylül'de kısa menzilli balistik, 28 Eylül'de ise Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) "yeni geliştirilmiş hipersonik" şeklinde tanımladığı füze denemeleri yapmıştı. Kuzey Kore'nin füze açıklamasının ardından ABD ve İngiltere, Pyongyang'ın nükleer programını BM Güvenlik Konseyine taşımıştı.

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