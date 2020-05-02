Kuzey Kore lideri fabrika açılışına katıldı

Dünya medyasında öldüğüne dair haberler çıkan Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ülkenin başkenti Pyongyang'da bir gübre fabrikasının açılışını yaparken görüntülendi.

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA, son haftalarda sağlığının yerinde olmadığı ve öldüğü yönünde söylentiler ortaya çıkan Kuzey Kore liderinin gübre fabrikasının açılışını yaparken fotoğraflarını yayımlandı.

Söz konusu fotoğraflarda Kim Jong Un'un fabrika açılışında kurdele kestiği ve kendisine küçük kız kardeşi Kim Yo-Jong ile Kuzey Koreli üst düzey yöneticilerin eşlik ettiği görülüyor.

KNCA, fotoğraflarda oldukça neşeli olduğu gözlemlenen Kuzey Kore lideriyle alakalı herhangi bir video ise servis etmedi.