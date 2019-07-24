Kuzey Kore Rus gemisini alıkoydu

Kuzey Kore sahil güvenlik güçleri, yengeç avı için Güney Kore’den Japon Denizi’ne doğru yol alan Kuzeydoğu Balıkçılık Şirketi’ne ait Rus balıkçı gemisi Xiangheilin-8’i içindeki 15 Rus, 2 Güney Koreli mürettebatıyla birlikte alıkoydu.

Kommersant’a konuşan Kuzeydoğu Balıkçılık Şirketi Müdür Yardımcısı Sergey Sedler’in açıklamasına göre, Kuzey Kore 17 Temmuz’da içerisindeki ikisi Güney Koreli 15’i Rus 17 mürettebatla birlikte Xiangheilin-8 balıkçı gemisini alıkoydu. Gemi, Kuzey Kore’deki Wonsan limanına götürüldü. Gemi, alıkonulduğu sırada yengeç avlamak için Güney Kore’den Japon Denizi’ne doğru hareket ediyordu ve Kuzey Kore topraklarından 55 deniz mili (101.86 km) uzaklıktaydı. Sedler’e göre, alıkonulma işleminin ardından denizcilerle bağlantı kurulamazken, Rusya’nın Pyongyang Büyükelçisi de gemiyi ancak dün ziyaret edebildi. Denizcilerin gözaltı işleminden sonra gemiden çıkmasına izin verilmiyor. Geminin kaptanı, kaptan yardımcısı ve iki Güney Koreli uzman da bir otelde gözaltında tutuluyor.

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