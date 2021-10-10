Libya’da göçmenler ülkeden güvenli bir çıkış yolu arıyor

Libya’da zorla tutulan ve insan hakları ihlâllerine maruz kalan binlerce düzensiz göçmen, ülkeden güvenli ve yasal bir çıkış için uluslar arası toplumdan yardım bekliyor.

Başkent Trablus’ta insanlık dışı şartların hakim olduğu gözaltı merkezlerine geri dönmek istemeyen çoğu Afrikalı yüzlerce göçmen, seslerini duyurmak için günlerdir Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) binası önünde bekliyor. Yerel güvenlik güçlerinin 1 Ekim’de Trablus’un Gırgariş bölgesinde, “yasadışı göç, uyuşturucu ve insan ticareti ve suç örgütleri ile mücadele” iddiasıyla düzenlediği operasyonda, 5 binden fazla düzensiz göçmen tutuklanmıştı. Yaralı, hasta ve hamile göçmenler sokaklarda kaderine terk edildi UNHCR Libya Ofisi önünde yol kenarında yaşayan göçmenlerin arasında kadın ve çocukların yanı sıra, tedaviye muhtaç yaralı, hamile ve engelliler de bulunuyor. Bu kişilerden bazıları, kötü şartlardaki gözaltı merkezlerinden kaçarken güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu yaralanmıştı. Onlarca göçmen yol kenarında uzuvları sargılı biçimde uzanırken, kolunda açık yarası bulunan bir göçmen, arkadaşlarının kollarında çaresizce acı çekiyordu. Göçmenler, Libya’dan güvenli bir çıkış için uluslar arası toplumdan yardım beklediklerini söyledi. AA

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