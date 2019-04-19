Libya'daki çatışmalarda 213 kişi öldü

Dünya Sağlık Örgütü, Libya'nın başkenti Trablus ve çevresindeki çatışmalarda ölenlerin sayısının 213'e yükseldiğini, yaralı sayısının da bini aştığını duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Libya'nın başkenti Trablus ve çevresindeki çatışmalarda ölenlerin sayısının 213'e yükseldiğini, yaralı sayısının da bini aştığını duyurdu. DSÖ Libya Misyonunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, General Halife Hafter'in 4 Nisan'da başkent Trablus'a yönelik saldırı emriyle patlak veren çatışmalarda bugüne kadar 213 kişi öldü, 1009 kişi yaralandı. Örgütten dün yapılan açıklamada, Trablus'taki çatışmalarda en az 205 kişinin öldüğü, 913 kişinin yaralandığı bildirilmişti. Çatışmalar nedeniyle 18 binden fazla kişinin de yerinden olduğu kaydedilmişti. Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı. AA

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