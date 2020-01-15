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15 OCAK 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Libya’daki UMH birlikleri teyakkuzda

15 Ocak 2020, Çarşamba 16:37
Libya’daki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in, müzakere masasından kalkmasına rağmen UMH ateşkesi uygulamaya devam ediyor.

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Libya’daki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’in, Rusya'daki müzakere masasından Libya’ya yönelik ateşkes taslak metnini imzalamadan kalkması üzerine, uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçleri olası bir saldırı karşısında teyakkuz haline geçti. 

Libya’da, Türkiye ve Rusya’nın yaptığı ortak çağrıyla 12 Ocak'ta uygulamaya giren "kırılgan" ateşkes geçerliliğini koruyor.

Hafter’in Moskova’daki müzakere masasını terk etmesi, Libya içindeki siyasi müttefikinden gelen "ateşkesin geçerliliğini yitirdiği ve savaşa devam edileceği" yönündeki açıklamanın ardından ülkenin yasal temsilcisi UMH’ye bağlı güçler başkent ve çevresinde teyakkuzda bekliyor. 

"Hafter güçleri sızma yapmaya çalışıyor"

Başkentin güneydoğusundaki Remle bölgesinde bulunan UMH savunma hattı görüntülendi.

Başkentte ateşkes öncesine kadar en şiddetli çatışmaların yaşandığı eski havalimanı yakınındaki Remle Cephesi, bir dönem sivillerin yaşadığı Trablus’un banliyölerinden biri.

Trablus çevresindeki diğer çatışma noktalarında olduğu gibi sivillerin kaçması üzerine bölge adeta hayalet kasabayı andırıyor. İsabet eden havan, top mermileri ve füzeler nedeniyle, çevredeki evlerde göçükler ve yollarda çukurlar dikkati çekiyor.

Tarafların birbirinin iletişimini kesmek için kullandıkları sinyal kesiciler nedeniyle bölgede cep telefonları da çalışmıyor.

Ateşkes geçerli olmasına rağmen cephe hattının sıcak noktasında silah sesleri duyuluyor.

Hafter milislerinin kendilerine yönelik taciz atışı yaptığını ve zaman zaman havan topu attıkları bilgisini paylaşan UMH güçleri, özellikle gece saatlerinde Hafter güçlerinin bölgelerine sızmaya çalıştığını anlatıyor.

UMH güçleri, karşı adım atabilmek amacıyla Hafter milislerinin hangi noktalarda olduğu ve ne gibi adımlara hazırlandığını tartışıyor.

Ateşkese bağlı olduklarını vurgulayan UMH güçleri ancak karşı taraftan bir hamle gelmesi durumunda geri çekilmeyeceklerini ve püskürtme için hazır olduklarını belirtiyor.

UMH Komutanı: Ateşkes kararını uygulamaya hazırız

UMH Güçleri Komutanlarından Abdulkadir Muhammed Ebu Şaala, yaptığı açıklamada, "Bizler bu ateşkes kararını kabul ettik ve uygulamak için hazırlıklarımızı da tamamladık. Biz emirlerimizi (Ulusal) Mutabakat Hükümeti’nden alıyoruz." dedi.

Sürekli teyakkuz halinde olduklarını ancak son sözün hükümette olduğunu vurgulayan Ebu Şaala, "(Hafter milisleri) Yoğun bir hazırlık içindeler, bir sürü teçhizat topluyorlar sanki ortada bir ateşkes yokmuş gibi." ifadelerini kullandı.

"Savaşın biteceğinden ümitliyim"

UMH saflarında savaşan bir Libyalı, ateşkese yönelik ümitli olup olmadığı sorusu üzerine, "Yeter artık 50 yaşına geldim, beş çocuğum var. Artık bu akan kan dursun, karşımızdakiler de Libyalı. Artık hiçbir şeyim kalmadı. Bu ülke bizim. Ben hala savaş bitip işime döneceğim ümidini taşıyorum." diye konuştu.

İsmini güvenlik gerekçesiyle vermeyen UMH gücü, birlikte savaştığı kişilerin; "polis, öğretmen, mimar, mühendis, araba tamircisi" gibi hayatın farklı noktalarından geldiğini anlattı.

"Bizim meselemiz ne Hafter ne de Serrac, ne ülkenin doğusu, ne güneyi ne batısı" diyen Libyalı, "Bizler artık bir ailenin yönetimini ya da askeri rejimi istemiyoruz. Kaddafi’nin 42 yıllık askeri yönetimi bize yetti de arttı. Bizler sadece sivil bir yönetim olsun istiyoruz. Bu artık bir prensip meselesi." dedi.

Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) tamamının Hafter’i desteklediğini vurgulayan UMH askeri, Paris yönetiminin de ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'i desteklediğine işaret ederek, "Kendi ülkesinde anayasal cumhuriyet savunan Fransa neden bize bir askeri yönetimi reva görüyor? Anlayamıyorum." sözleriyle sitem etti.

AA

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