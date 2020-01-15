"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 OCAK 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 50

'Kötümser değiliz'

15 Ocak 2020, Çarşamba 16:34
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "(Libya konusunda) Kötümser değiliz. Bir gerçek var ki Hafter barış istemiyor. Siyasi süreci değil, askeri çözüm istiyor." dedi.

'Libya'da ateşkese Birleşik Arap Emirlikleri engel oldu'

Hafter yanlısı Salih: Ateşkes sona erdi, savaş devam edecek

Hafter milislerinden Trablus'ta bazı bölgelere roket saldırısı

Libya da Putin'e havale

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfının (SETA) düzenlediği "Küresel Belirsizlik Ortamında Türk Dış Politikası" konulu panelde konuştu.

 

Çavuşoğlu, Libya'daki durumla ilgili bir soru üzerine, soruna çözüm için Moskova'da yapılan görüşmelerden Libya’daki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in süre istedikten sonra ayrılmasını "hayal kırıklığı" olarak değerlendirdi. Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"O gün de gördüm ki Rus dostlarımız için bir hayal kırıklığı oldu. Onlar elinden gelen çabayı gösterdiler. Hala da gösteriyorlar. Şimdi iki gün daha süre istediklerini anlıyoruz Rus tarafının açıklamalarından. Umarım Berlin (Zirvesi) öncesi bu anlaşma, ortak açıklama imzalanır ve Berlin'e daha umutla gideriz ki oradan somut sonuçlar çıkar, kalıcı bir ateşkes, daha sonra da siyasi sürece gideriz. Yani kötümser değiliz ama bir gerçek var ki Hafter barış istemiyor. Yani Suriye rejimi gibi siyasi süreci istemiyor, askeri çözüm istiyor."

Çavuşoğlu, Trablus içinde sokak çatışmaları olması durumunda bunun yıllarca sürebileceğini, çok sayıda can kaybı olabileceğini, Libya'nın bölünebileceğini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, İdlib'deki duruma ilişkin soruyu cevaplarken de buradaki gelişmelerin Türkiye'nin güvenliğini etkilediğini, 400 bin kişinin yerinden edildiğini, Suriyelilerin evlerine dönmesi konusunu Rusya ile görüştüklerini belirtti. 400 bin kişiden büyük kısmının Türkiye sınırına geldiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, Türkiye'nin hazırlık yaptığını ancak bunun yetmeyebileceğini ifade etti. 

Türkiye'ye Suriyeliler konusunda yeterli yardımın yapılmadığını vurgulayan Çavuşoğlu, İdlib'deki sorunun çözümü için de uluslararası toplumun destek vermesi gerektiğini söyledi. Çavuşoğlu, şunları dile getirdi:

"Bizim güvenliğimize büyük bir risk oluşursa kendimizi korumak için gereken adımları da atarız. Bu rejime yönelik bir tehdit değil. Başından beri Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunageldik. Bunu da laf olsun diye söylemiyoruz. Birilerine şirin görünmek için veya 'harekatları başlattık ama böyle oyalayalım' diye de söylemiyoruz. Biz gerçekten sınır bütünlüğüne bağlıyız. Bu topraklar Suriye halkının topraklarıdır. Neticede bize yönelik bir tehdit oluştuğunda biz de gerekli tedbirleri almak durumundayız. Cumhurbaşkanımızın da vermeye çalıştığı mesaj budur."

AA

Okunma Sayısı: 189
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dışişleri Bakanlığı, Mısır'ı şiddetle kınadı
    📷

    Giresun yaylalarında kış tefekkürü bir başka güzel...

    'Komşuda yangın varsa evinize sıçrar'

    Wikipedia'ya erişim engelli kaldırıldı

    Mısır polisi AA Kahire ofisine baskın düzenledi: Gözaltılar var!

    'Gelecek 10 yılın en büyük küresel riski'

    Libya’daki UMH birlikleri teyakkuzda

    'Kötümser değiliz'

    Bakanlıktan 'grip' açıklaması

    'Libya'da ateşkese Birleşik Arap Emirlikleri engel oldu'

    43 istihbaratçının gözaltına alındığı Sudan'da son durum?

    NYT: Ukrayna uçağı İran'a ait iki füzeyle vuruldu

    Hafter yanlısı Salih: Ateşkes sona erdi, savaş devam edecek

    Hafter milislerinden Trablus'ta bazı bölgelere roket saldırısı

    Isparta'da otobüs devrildi: 3'ü ağır 29 kişi yaralandı

    Libya da Putin'e havale

    Başörtüsü yasağı temel haklara aykırı

    Hastalıklara karşı “pul biber” tavsiyesi

    Yeni Asya’ya neden basın kartı verilmiyor?

    Marmara Denizi’nde kirlilik artıyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Artık AKP de bu noktaya geldiyse...
    Bilal Said PARLAKOĞLU

    Vatandaşı ezen ne?
    Genel

    Yeni Asya’ya neden basın kartı verilmiyor?
    Süleyman KÖSMENE

    Ruh sağlığımızı nasıl koruyalım?
    Genel

    Hastalıklara karşı “pul biber” tavsiyesi
    Ahmet BATTAL

    Baba ve hatta Babaların Kralı!
    Faruk ÇAKIR

    Sorumlusu kim?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    “Kaos ve kargaşa stratejisi”
    Risale-i Nur'dan

    İman derslerinin verdiği lezzet ve saadet

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.