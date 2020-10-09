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9 EKİM 2020 CUMA - YIL: 51

Libya Savunma Bakanlığı milislerin saldırılarına karşı uyardı

09 Ekim 2020, Cuma 09:15
Libya Savunma Bakanlığı, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin saldırılarına karşı en üst düzeyde hazırlık yapılmasını isteyerek uyarıda bulundu.

Libya Savunma Bakanı Salahaddin en-Nemruş, Genelkurmay Başkanlığına gönderdiği mesajda Hafter milislerinin saldırısına yönelik uyardı. 

Nemruş, alınan bilgiye göre Hafter milislerinin Beni Velid, Giryan ve Terhune bölgelerine saldırı hazırlığında olduğunu açıkladı.

Genelkurmay Başkanı, bölge komutanlıkları ve Batı Bölgesi Ortak Operasyon Dairesini hazırlıklı olmaları konusunda uyaran Nemruş, komutanlardan Hafter milislerinin saldırılarını büyük bir dikkatle ve özenle püskürtmelerini istedi.

AA

Etiketler: Libya Savunma Bakanlığı, milis, saldırı, uyarı
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