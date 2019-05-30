Louvre müzesinde işçiler greve gitti

'Dünyanın en popüler müzesi' tacını yeniden takan Paris'teki Louvre'da ziyaretçi rekoru kırılmasının yükü altında ezilen çalışanlar greve gitti.

Bir kez daha dünyanın en popüler müzesi ilan edilen Fransız başkentindeki Louvre Müzesi'nin kendi ziyaretçi rekorlarını kırması karşısında çalışanları isyan etti.

2018 yılında 10.2 milyon ziyaretçi çekerek dünyada en çok ziyaret edilen müze olan Louvre'daki bu yoğunlukla başa çıkamayan çalışanlar greve gitti.

MÜZE ÖNÜNDE UZUN KUYRUKLAR

Resepsiyon ve güvenlik görevlilerinin grev yapması, bu hafta boyunca Louvre önünde uzun kuyruklar oluşturan ziyaretçileri vurdu. Önceden rezervasyon yaptırmadan gelmiş olanlar geri çevrildi.

'İMDAT, LOUVRE BOĞULUYOR'

Müze çalışanlarının bağlı olduğu sendika "Louvre boğuluyor. 2009 yılından beri izleyicilerin sayısı yüzde 20 artarken saray büyümedi ki. Bugünkü durum tahammül edilemez noktada" açıklamasını yaptı.

Fransa'nın terör saldırılarının da etkisiyle turizm rakamlarında büyük düşüş yaşadığı bir dönemden geçmesinin ardından, Louvre 2012'de ulaştığı ziyaretçi rekorunu geçen yıl kırdı.