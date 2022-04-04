Lübnan Başbakan Yardımcısı: Devlet iflas etti

Lübnan Başbakan Yardımcısı Saade eş-Şami, yıllardır ekonomik krizle boğuşan ülkede devletin iflas ettiğini söyledi.

Aynı zamanda Lübnan hükümeti adına Uluslararası Para Fonu (IMF) ile müzakereleri sürdüren heyetin başında bulunan Şami, katıldığı bir televizyon programında ülkenin ekonomik durumu hakkında açıklamalar yaptı.

Lübnan'da 2019'dan beri devam eden ekonomik krizin ortaya çıkardığı finansal tabloya değinen Şami, "Maalesef Merkez Bankası gibi devlet de iflas etti. Meydana gelen zararı en az şekilde halka yansıtmaya çalışacağız. Devlet, Merkez Bankası, bankalar ve mevduat hesapları arasında zarar paylaşımı olacaktır." dedi.

Öte yandan IMF ile müzakerelerde büyük ilerleme kaydettiklerini aktaran Şami, çeşitli konularda görüşmelerin sürdüğünü ve yakında bir anlaşma varmayı umduklarını belirtti.