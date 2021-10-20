Lübnan'da akaryakıt fiyatlarına bir zam daha

Lübnan'da Merkez Bankasının sübvansiyonu kesmesi ve petrol fiyatlarındaki küresel artış, akaryakıt fiyatlarının son bir ay içinde üçüncü defa zamlanmasına yol açtı.

Lübnan Enerji Bakanlığı, akaryakıt fiyatlarındaki artışı yazılı açıklamayla duyurdu. Açıklamada, 95 oktanlık 20 litre benzin fiyatının 202 bin Lübnan lirasından (10 dolar) 302 bin liraya (15 dolar) yükseldiği kaydedildi. Isıtma ve mutfakta kullanılmak için doğal gaz sisteminin bulunmadığı Lübnan'da mutfak tüpünün 180 bin liradan (9 dolar), 229 bin liraya (13 dolar) çıktığı aktarıldı. Enerji Bakanlığı son olarak 22 Eylül'de akaryakıt fiyatlarında güncellemeye gidildiğini duyurmuştu. Lübnan'da akaryakıt fiyatları bu yılın başından itibaren en az 5 zam gördü. AA

Okunma Sayısı: 166

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.