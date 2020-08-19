Lübnan'da kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Lübnan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cuma gününden itibaren ülke genelinde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacağı açıklandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 vakalarında yaşanan artış üzerine salgınla ilgili gelişmeleri değerlendirmek üzere Başbakan Hassan Diyab başkanlığında bir toplantı yapıldı. Kovid-19 tedbirleri kapsamında ülke genelinde 21 Ağustos - 7 Eylül tarihlerinde ticari işletmelerin kapatılması ve kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanması kararı alındı. Ülke genelinde 18.00-06.00 saatlerinde uygulanacak sokağa çıkma yasağından, Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamadan zarar gören mahallelerdeki enkaz kaldırma, onarım ve yardım faliyetlerinin muaf tutulacağı aktarıldı. Son dönemde salgının yayılma hızında artış görülen Lübnan'da dün alışılmış rakamların üstüne çıkılarak 456 yeni vaka kaydedilmişti. Lübnan'da bugüne kadar Kovid-19'dan 105 kişi ölmüş, 93 bin 37 vaka görülmüştü. AA

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