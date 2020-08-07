Macaristan Başbakanından sığınmacı açıklaması

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkeye yasa dışı şekilde girmek isteyen sığınmacıların biyolojik ve sağlık tehdidi anlamına geldiğini iddia etti.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, devlet radyosu Kossuth'taki haftalık konuşmasında, sığınmacılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yasa dışı sığınmacıların ülkeye girişinin engellenmesi gerektiğini ifade eden Orban, ''Macaristan'a yasa dışı bir şekilde girmek isteyen her bir sığınmacı Macaristan için biyolojik ve sağlık tehdidi anlamına geliyor ve bu her halükarda engellenmeli'' diye konuştu.

Macarların kendilerini koruma refleksiyle hareket etmesi gerektiğini savunan Orban, ''Göç ve koronavirüs (COVID-19) salgınını birbirine bağlayarak tüm göçmenleri biyolojik bomba olarak resmetmek de doğru değil ama bazıları gerçekten öyle ve bunların kim olduğunu bilmiyorlar'' ifadelerini kullandı.

Orban ayrıca, İçişleri Bakanına, polis ve askerlerin tüm yasa dışı sığınmacıları bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da durdurması yönünde talimat verdiğini, çünkü yasa dışı sığınmacıların artık sağlık açısından da risk teşkil ettiğini öne sürdü.