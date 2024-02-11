Macaristan Cumhurbaşkanı istifa etti

Macaristan’da çocuk istismarı nedeniyle hüküm giymiş bir kişiyi affetmesi nedeniyle başta muhalefet olmak üzere toplumun geniş kitlelerince tepki gösterilen Cumhurbaşkanı Katalin​​​​​​​ Novak, "hata yaptığını" belirterek görevinden istifa etti.

Tepkilerin artması üzerine Katar’da resmi temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Novak, ülkeye döndü. Novak, paylaştığı video mesajla hata yaptığını ve görevinden istifa ettiğini duyurdu. Başbakan Viktor Orban da tepkilere karşı kayıtsız kalmadı. Orban, hüküm giymiş birinin affedilmesini ortadan kaldıran bir anayasal düzenleme önerisinde bulunacağını söyledi. Novak tarafından affedilen kişi, bir okulda çocuk istismarında bulunan bir yetkilinin işlediği suçları karartma ve bu cihetle suça ortaklık etme gerekçesiyle hüküm giymişti. AA

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