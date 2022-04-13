Macron'dan 'Le Pen' açıklaması

Fransa'da 24 Nisan'da ikinci turu gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aşırı sağcı lider Marine Le Pen'e karşı yarışacak mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, rakibinin seçilmesinin tehlikeli bir sürecin önünü açacağı uyarısında bulundu.

Marine Le Pen'in Fransa'yı Avrupa Birliği'nden çıkarma yönünde gizli bir projesi olduğunu söyleyen Macron, bunun olması durumunda "milliyetçiliğe geri dönüş" olacağını ve bunun da bir "savaşa" neden olacağını ileri sürdü.

Le Pen'in, cesaret edemediği için Fransa'yı Avrupa Birliği'nden çıkarmayı dile getirmediğini belirten Macron, "Verdiğimiz mücadele sadece Fransa için değil, Avrupa için de. Aşırı sağ, Avrupa'dan çıkışın gizli olduğu bir projedir. Bu projeye tüm gücümle karşı çıkacağımı göreceksiniz. Çünkü bu, milliyetçiliğin ve savaşın geri dönüşüdür. Bu asla olmayacak" ifadelerini kullandı.

Macron'un Strazburg'da yaptığı bu konuşmaya yanıt olarak aşırı sağcı lider Le Pen ise, "Ne Avrupa Birliği'nden ne de Schengen Bölgesi'nden çıkmak gibi bir planımız var" diyerek yanıt verdi.

Le Pen, amacının, "Fransız anayasasının Avrupa hukukunun üzerinde" olduğu ibaresini Anayasa'ya eklemek olduğunu söylüyor.

Fransa'da pazar günü düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nin ilk turunda mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sandıktan yüzde 27,84 oyla ilk sırada çıkmış, kendisini yüzde 23,15 ile Marin Le Pen takip etmişti.

Fransız seçmen, 24 Nisan'da yapılacak ikinci turda ülkenin iplerini hangi adaya vereceğine karar verecek. Her ne kadar Macron ikinci turda daha avantajlı görünse de, 2017 seçimleriyle kıyaslandığında, bu yıl ki seçimin birbirine daha yakın sonuçlar ortaya koyacağını gösteriyor.