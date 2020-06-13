Meksika'da otel, restoran ve fabrikaların açılıyor

Meksika basınındaki habere göre, yetkililer, Kovid-19 vakalarının azalmaya başladığı ve mevcut hastane koşullarının elverişli olduğu eyaletlerdeki otel, restoran ve fabrikalar gibi bazı iş yerlerinin açılmasına izin verildiğini duyurdu. Yetkililer, açılmasına izin verilen iş yerlerinde Kovid-19 tedbirlerine uyulmasının zorunlu olduğunu belirtti.

Ülkede son 24 saatte 5 bin 222 yeni kovid-19 vakasına rastlanırken salgına bağlı 504 yeni ölüm gerçekleşti. Toplam Kovid-19 vaka sayısının 139 bin 196'ya yükseldiği Meksika'da salgın nedeniyle ise 16 bin 450 kişi ölmüştü. Salgın nedeniyle yaklaşık 1 milyon kişinin işsiz kaldığı ülkede, ekonominin bu yıl yüzde 8 küçülmesi bekleniyor. AA

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