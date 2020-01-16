Meksika hükümeti, devletin jet ve helikopterlerini satışa çıkarıyor

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel López Obrador, önceki hükümetler döneminde devlet yetkililerine ve kurumlarına tahsis edilmiş olan 33 jet ile 39 helikopteri açık artırma ile satışa çıkaracak.

Açık arttırmadan yaklaşık 1 milyar dolar elde etmeyi uman hükümet, söz konusu gelirin yoksullukla mücadele kapsamında kullanılacağını açıkladı. Hükümet ilk etapta 19 jet ile 9 helikopteri satışa sunacak. Bu uçakların devlet başkanlığı ofisi ile genelkurmay başkanlığı ve orduda görevli yetkililer tarafından kullanıldığı bildirildi. Bir sonraki etapta ise adalet bakanlığına bağlı uçak ve helikopterler satışa sunulacak. Devlet Başkanı Obrador, afet ve acil durumlar için kullanılacak yeterli sayıda hava aracı olduğunu savunuyor. Hükümet yetkililerine özel jetlerle seyahat etmeyi yasaklayan Devlet Başkanı Obrador, devlet başkanlarına tahsis edilmiş olan uçağı ABD'de satışa çıkarmış ancak uygun alıcı çıkmadığı için uçağın Meksika'ya geri getirileceği belirtilmişti. Lopez Obrador, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, yerel basında "Beyaz Fil" benzetmesi yapılan başkanlık uçağının yeniden satışa çıkarılması ya da kiraya verilmesi olasılıklarının masada olduğunu dile getirmişti. Euronews Türkçe

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