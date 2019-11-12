"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 KASIM 2019 SALI - YIL: 50

Meksika'nın iltica teklifini kabul etti

12 Kasım 2019, Salı 11:15
Bolivya'da ordu ve sokak olayları çıkaran muhaliflerin baskısıyla istifa eden Devlet Başkanı Morales, Meksika'nın sunduğu iltica teklifini kabul etti.

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, istifa eden Devlet Başkanı gelişmeyi Evo Morales ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından yazılı açıklama ile duyurdu. 

Bolivya'daki olayları ilk andan itibaren "darbe" olarak niteleyen ve Morales'e sığınma sağlamaya hazır olduklarını vurgulayan Ebrard, "Devlet Başkanı Morales'in, biraz önce yaptığımız telefon görüşmesinde, davetimizi kabul ettiğini ve siyasi sığınmacı olmak için resmi olarak başvurduğunu açıklıyorum." ifadesini kullandı.

Morales'in can güvenliği için önlem alınmalı

Ebrard, Bolivya Dışişleri Bakanlığını da konuya ilişkin bilgilendirdiklerini ve Morales'in uluslararası haklar çerçevesinde can güvenliğinin sağlanması için önlem alınmasını istediklerini vurguladı.

Meksika Dışişleri Bakanı Ebrard, Morales’in önceki gün istifa etmesinin ardından tepki göstermiş ve "Bolivya'da geçen yüzyılda Latin Amerika'da yaşanana benzer, devam eden bir askeri operasyon var, biz bunu reddediyoruz. Darbeye hayır." ifadesini kullanmıştı. 

"Yakında daha güçlü bir şekilde döneceğim"

Morales, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iltica teklifi için Meksika'ya teşekkür ederek, "Kardeşlerim, Meksika'ya gitmek üzere yola çıkıyorum. Politik nedenlerden dolayı ülkeden ayrılmak canımı acıtıyor. Yakında daha güçlü bir şekilde döneceğim." ifadelerini kullandı.

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, düzenlediği basın toplantısıyla ülkesinin yaptığı iltica teklifini Morales'in kabul ettiğini ve Meksika'nın göndereceği askeri uçakla ülkeye getirileceğini açıklamıştı.

Bu arada, Meksika, Bolivya'da Morales'i istifaya götüren süreci "darbe" olarak değerlendiren ülkeler arasında yer alıyordu.

Bolivya'daki kriz

Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen başkanlık seçimlerinin ardından muhalefet seçimlerde "hile" yapıldığını iddia etmiş ve taraflar karşılıklı olarak destekçilerini sokak gösterilerine çağırmıştı.

Tartışmalı seçim sonuçlarının ardından günlerdir seçimlerin iptal edilmesini ve tekrar seçime gidilmesini isteyen muhalifler, Evo Morales'in tekrar seçim yapılacağı duyurusunun ardından, Morales'in katılmadığı seçimler düzenlenene kadar protestoların devam edeceğini açıklamıştı.

Morales, Bolivya Genelkurmay Başkanı Williams Kaliman'ın istifa çağrısının ardından görevi bırakmıştı.

AA

Etiketler: meksika
Okunma Sayısı: 48
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Uber CEO'sunun Kaşıkçı cinayetine ilişkin yorumu büyük tepki çekti

    TCMB cari işlemler verilerini açıkladı

    Bediüzzaman istibdata karşı dik durdu

    Fitne, aileleri de böldü

    Hüseyin Filiz’i rahmetle anıyoruz

    Korku, hâkimleri vicdandan koparıyor

    Paris'te protesto: Sorun Müslümanlar değil, İslam karşıtları

    Hükümet kurmak daha da zorlaştı: İspanya'da seçim sonuçları ne diyor?

    Merkel: Hiç kimse kendisini aşağılanmış veya dışlanmış hissetmemeli

    Rus uzay üssü inşaatındaki büyük yolsuzluk ile ilgili açıklama

    'Geri adım atmamızı ummak beyhudedir'

    Erdoğan'ın ABD ziyaretinde hangi konular gündeme gelecek?

    Merkür'ün Güneş'in önünden geçişini TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi de yayınladı

    Boğaziçi imara açılacak mı?

    Sıra Murat Dağı’nda mı?

    Kaçak yapılara dijital takip geliyor

    81 ilde eş zamanlı fidan dikme heyecanı

    Hong Kong polisi gerçek mermi kullandı

    İB: Yabancı terörist savaşçılar ülkelerine gönderilmeye başlandı

    13 Aralık'a kadar devam edecek: Hac ön kayıtları başladı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Fitne, aileleri de böldü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Millî irade, Kemalizm ve AKP
    Faruk ÇAKIR

    Acı itiraf
    Genel

    Korku, hâkimleri vicdandan koparıyor
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Bediüzzaman istibdata karşı dik durdu
    M. Latif SALİHOĞLU

    “Dindar Atatürkçü” ezikliği
    Cevher İLHAN

    AKP iktidarında “Atatürkçülüğün ikamesi”-1
    Ahmet BATTAL

    Kemalince duyuş, duruş, görüş, gösteriş...
    Süleyman KÖSMENE

    Nasaraların saliplerini kim kıracak?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.