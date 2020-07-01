Merkel Avrupa Birliği Dönem Başkanlığını devraldı

Almanya Başbakanı Angela Merkel bugün Avrupa Birliği Dönem Başkanlığını Hırvatistan'dan resmen devraldı. Üst düzey yetkililerin ve bakanların katıldığı görüşmeleri organize edecek ve toplantılara başkanlık yapacak olan Almanya, bu görevi aralık ayına kadar sürdürecek.

Avrupa Birliği'nin en büyük ekonomisi olan Berlin, bu süreçte üye ülkeler ile Avrupa kurumları arasında ara buluculuk rolünü de üstlenecek.

Bir sonraki seçimlerde yeniden aday olmayacağını, görevi bırakacağını belirten Angela Merkel başta Covid-19 ve ekonomik kriz olmak üzere, göçmen krizi, Çin ve ABD ile gergin ilişkileri, İngiltere ile geleceğe yönelik ticari ilişkileri ve yeşil ekonomiye geçiş sürecini yönetmeye çalışacak.

Avrupa Birliği Dışişleri bakanları toplantısı Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi tarafından organize ediliyor. Bu görevi Avrupa Birliği Dönem Başkanlığını yürüten ülke üstlenmiyor.

Avrupa Birliği 27 ülkeden oluşuyor, 6 ayda bir dönüşümlü olarak bir ülke Avrupa Birliği Dönem Başkanlığını üstleniyor. Bu durum Avrupa Birliği'nin en yoksul ülkeleri arasında bulunan Bulgaristan ve Romanya'ya da AB kurumlarını daha yakından tanıma imkanı sağlıyor.

Almanya 2007 yılından bu yana Avrupa Birliği Dönem Başkanlığını devralmamıştı.

Avrupa Birliği Dönem Başkanlığını hangi ülkelerin üstleneceği, 2030 yılına kadar, şimdiden belirlenmiş durumda. Portekiz Ocak 2021'de bu görevi Almanya'dan devralacak.