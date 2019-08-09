Mescid-i Aksa'da bayram namazı saati değiştirildi

Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin, fanatik Yahudilerin Harem-i Şerif'e baskın düzenleyecekleri yönündeki tehditleri üzerine, Mescid-i Aksa'da kılınacak Kurban Bayramı namazının bir saat ileriye alındığını duyurdu.

Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da okuduğu cuma hutbesinde, Harem-i Şerif'e düzenlenen baskınlar ve yeni baskın tehditlerine dikkati çekerek, bayram namazının 06.30 yerine 07.30'da kılınacağını açıkladı. Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarından ve doğacak sonuçlardan İsrail yönetiminin sorumlu olduğunu vurgulayan Şeyh Hüseyin, Arap ve İslam dünyasına "Mescid-i Aksa'ya sahip çıkmaları" çağrısında bulundu. Şeyh Hüseyin ayrıca Mescid-i Aksa'nın sadece Müslümanlara ait olduğunu ve pazarlık konusu yapılamayacağını yineledi. AA

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