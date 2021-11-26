Mısır ve İsrail’den gaz işbirliği

Mısır ve İsrail, bölgede doğal gaz tedarikini artırma ve gelecekte hidrojen taşımak için mevcut boru hatlarının muhtemel kullanımı konusunda mutabakat zaptı imzaladı.

Mısır Petrol Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu mutabakat zaptının Mısır Petrol Bakanı Tarık el-Molla ile başşehir Kahire’de düzenlenen Doğu Akdeniz Gaz Forumu’na katılmak üzere ülkeye gelen İsrailli mevkidaşı Karine Elharrar tarafından imzalandığı bildirildi. Açıklamaya göre Mısırlı Bakan Molla, “tabiî zenginliklerden her iki ülkenin de faydalanması için ortak iş birliğinin desteklenmesi” gerektiğini ifade etti. AA

Okunma Sayısı: 155

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.