Mısır ve İsrail’den gaz işbirliği

Mısır ve İsrail, bölgede doğal gaz tedarikini artırma ve gelecekte hidrojen taşımak için mevcut boru hatlarının muhtemel kullanımı konusunda mutabakat zaptı imzaladı.
Mısır Petrol Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu mutabakat zaptının Mısır Petrol Bakanı Tarık el-Molla ile başşehir Kahire’de düzenlenen Doğu Akdeniz Gaz Forumu’na katılmak üzere ülkeye gelen İsrailli mevkidaşı Karine Elharrar tarafından imzalandığı bildirildi.
Açıklamaya göre Mısırlı Bakan Molla, “tabiî zenginliklerden her iki ülkenin de faydalanması için ortak iş birliğinin desteklenmesi” gerektiğini ifade etti.
AA