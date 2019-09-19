Modi'den Keşmir açıklaması

Hindistan Başbakanı Modi, "Her Keşmirliyi kucaklamalıyız ve vadide yeni bir cennet yaratmalıyız. Milletimize, Cammu Keşmir ve Ladakh problemlerini çözeceğimize dair söz verdik." dedi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, partisinin, Maharaştra eyalet seçimleri kampanyasının başlangıç mitinginde, her Keşmirliyi kucaklamaları gerektiklerini söyledi. Hint yerel basınında çıkan haberlere göre, Başbakan Modi lideri olduğu Hindistan Halk Partisi'nin (BJP) Nashik kentinde düzenlenen mitinginde, Cammu Keşmir'e ilişkin açıklamalarda bulundu. Modi, hükümetteki ilk 100 gününü değerlendirerek, "Her Keşmirliyi kucaklamalıyız ve vadide yeni bir cennet yaratmalıyız. Milletimize, Cammu Keşmir ve Ladakh problemlerini çözeceğimize dair söz verdik." ifadesini kullandı. Başbakan Modi, toplumun her kesiminin birleşerek yeni bir Keşmir inşa etmeleri gerektiğini vurgulayarak, "Her zaman biliyorduk, Keşmir bizimdir." diye konuştu. Cammu Keşmir kararlarının sadece hükümet tarafından verilmediğinin altını çizen Modi, bu adımların 1,3 milyar Hint'in duygularının göz önünde bulundurularak atıldığını söyledi. Keşmir'in Yeni Delhi'den gelebilicek birçok faydadan mahrum kaldığını kaydeden Modi, "Bu engel şimdi ortadan kalktı. Şimdi doğrudan Delhi'den fayda sağlayacaklar." dedi. Modi, Cammu Keşmir kararının, bölge halkının özlem ve hayallerini gerçekleştirme aracı olacağını ifade ederek, "Bir kez daha Keşmir'in dünya üzerinde bir cennet olmasını sağlamalıyız." değerlendirmesinde bulundu. AA

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