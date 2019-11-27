Mora Yarımadası 6,1'le sarsıldı

Yunanistan'daki Mora Yarımadası'nın güneyinde 6,1 büyüklüğünde deprem gözlemlendi.

Arnavutluk'un ardından Bosna Hersek'te de deprem Atina Jeodinamik Enstitüsü ilk belirlemelere göre, depremin yerel saatle 09.23'te, Mora Yarımadası'nın güneyinde yer alan Kithira Adası ile Girit Adası arasında denizde 20 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı. Yerel basın, 6,1 büyüklüğündeki depremin 258 kilometre uzaklıktaki başkent Atina'dan Girit Adası'na kadar geniş bir bölgede şiddetle hissedildiğini duyurdu. Arnavutluk'taki depremle ilgisi yok Öte yandan Yunan deprem bilimcileri yaptıkları açıklamalarda, depremin Arnavutluk'ta dün gözlemlenen depremle ilgisi bulunmadığını belirtti. Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı. AA

Okunma Sayısı: 215

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.