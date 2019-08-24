Moro Müslümanlarının yeni sevinci

Filipinler'in güneyinde yaşayan Moro Müslümanlarının resmi bayrağında hilal, yıldız ve kılıç figürleri bulunuyor.

"Uzak Doğu'nun Filistin"inde özerkliğin ardından ilk Kurban Bayramı... Filipinler'in güneyinde yaşayan Moro Müslümanlarının geleceğini şekillendiren tarihi referandumların ardından kurulan Müslüman Mindanao Bangsamoro Özerk Bölgesi (BARMM) resmi bayrağı bölge meclisinde onaylanarak kabul edildi. Bölge milletvekillerinden Lanang Ali'nin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Bangsamoro Geçiş Otoritesince (BTA) "BARMM Resmi Bayrağının Kabul Edilmesi" isimli kanun tasarısı meclise sunuldu. Mevcut 60 üyenin 36'sının "evet", birinin "hayır" ve 5'inin "çekimser" oy kullandığı oturumda böylelikle yeni Bangsamoro bayrağı kabul edildi. Lanang Ali'nin paylaşımında bayrağın fotoğrafını da paylaştı. Buna göre, yukarıdan aşağıya zeminde yeşil, beyaz ve kırmızı 3 renkten oluşan bayrağın ortasında sarı hilal ve yıldız, altında ise soldan sağa kılıç resmi bulunuyor. AA

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