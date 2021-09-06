Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Sadi Kaddafi serbest bırakıldı.

Güvenlik kaynakları, Sadi Kaddafi (48) ve Muammer Kaddafi'nin özel kalem müdürlüğünü yapan Ahmed Ramazan'ın Trablus'ta tutuklu bulundukları hapishaneden serbest bırakıldığını teyit etti. Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe de sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada Kaddafi'nin tahliye kararını doğruladı. Yerel medya Sadi'nin özel uçakla Türkiye'ye hareket ettiğini duyurdu. Baba Kaddafi döneminde ülkenin sportif faaliyetlerinin yönetiminde yetkileri bulunan Sadi, aynı zamanda Libya ulusal futbol takımında oynuyordu. Sadi Kaddafi, 2011'de Kaddafi yönetiminin çökmesinden sonra Nijer'e kaçtı ancak 2014'te Libya makamlarının girişimleri sonucu, Libya Futbol Federasyonu başkanlığı döneminde "zorla zimmetine para geçirmek" suçlamasıyla yargılanmak üzere Libya'ya getirildi. Euronews Türkçe

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