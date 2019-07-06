Muhaliflerden İdlib'deki sivillerin korunması çağrısı

SMDK, Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırılarının son bulması ve sivillerin korunması için çağrıda bulundu.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırılarının son bulması ve sivillerin korunması çağrısı yaptı. SMDK'den yapılan yazılı açıklamada, Esed rejimi ordusu ve İran destekli yabancı teröristlerden oluşan rejim güçleri ile Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki sivil yerleşimlere yönelik yoğun saldırılarının son bulması, sivillerin korunması ve siyasi çözümün hayata geçirilmesi istendi. Sahada ilerleme kaydedemeyen rejim güçlerinin sivil yerleşimleri hedef aldığı belirtilen açıklamada, "Rejim, savaş suçları işleyerek anlaşmaları ihlal ediyor, siyasi çözümden kaçıyor. Bu katliamları seyreden uluslararası toplumun tutumunda ise değişen bir şey yok." ifadeleri kullanıldı. Askeri muhaliflerin rejimin ilerleme girişimlerine karşı mücadele verdiğine işaret edilen açıklamada, "Uluslararası toplum, bu durum karşısında sessiz kalmamalı, saldırıların bir an önce son bulması ve barışın sağlanması için üzerine düşeni yerine getirmelidir." çağrısında bulunuldu. İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda ise 553 binden fazla sivil yerlerinden edildi. Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed ve destekçilerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 26 Nisan-23 Haziran'da düzenlediği saldırılarda 487 sivilin hayatını kaybettiğini, bin 495 sivilin yaralandığını duyurdu. AA

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