Muhammed Mursi mahkeme salonunda vefat etti

Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi mahkeme salonunda vefar etti.

Mısır Devlet Televizyonu Eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkemede vefat ettiğini duyurdu. Söz konusu duruşmada Mursi "casuslukla" suçlanacaktı. Mursi, 2012'de ülkenin tamamen demokratik bir seçimle göreve gelen ilk lideri olmuş ancak ertesi yıl yoğun protesto gösterilerinin ardından darbe yapan ordu tarafından devrilmişti. Darbenin ardından, Mursi'nin bağlı olduğu Müslüman Kardeşler hareketine karşı tasfiyeye girişilmiş, yüzlerce kişi güvenlik güçleriyle çatışmalarda ölmüş, on binlerce kişi de hapse atılmıştı.

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