"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 HAZİRAN 2019 SALI - YIL: 50

Mursi'nin cenazesi sabaha karşı erken saatlerde defnedildi

18 Haziran 2019, Salı 09:23
Mahkeme salonunda vefat eden Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin cenazesi sabaha karşı günün erken saatlerinde defnedildi.

Reuters haber ajansına konuşan Mursi'nin oğlu Abdullah Muhammed Mursi, Mısırlı yetkililerin Mursi'nin memleketi olan El Adva köyünde bir cenaze töreni düzenlenmesine izin vermediğini belirtti.

Mursi'nin avukatı, Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada küçük bir cenaze töreni düzenlendiğini, törene Mursi'nin ailesinin katılımına izin verildiğini söyledi.

2013 yılında darbeyle iktidardan indirilen Mursi, 67 yaşındaydı ve tutuklu olarak yargılanıyordu.

AKP sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'dan paylaştığı mesajlarda Mursi'nin sabaha karşı defnedilmesine tepki göstererek "Darbecilerin elinde en acımasız silahlar ve yöntemler var ama Mursi'nin naaşından korkuyorlar" dedi.

Mursi'nin ailesi ve insan hakları savunucuları eski Mısır Cumhurbaşkanı'nın tutukluluk şartlarının son derece kötü olduğunu savunuyor ve Mursi'nin ölümü konusunda bağımsız bir soruşturma yürütülmesi çağrısı yapıyor.

Ailesi, daha önce birçok kez tecritte tutulan, avukatlarıyla görüştürülmeyen Mursi'nin sağlık durumu konusunda kaygılı olduklarını dile getirmişti.

Mursi 2012'de Mısır'ın demokratik yollarla iktidara gelen ilk Cumhurbaşkanı olmuştu.

2013'te düzenlenen darbeyle devrilen Mursi, Mısır'da 'terör örgütü' ilan edilen Müslüman Kardeşler hareketine üye olmakla suçlanmış ve tutuklanmıştı.

Ülkede 2014'ten bu yana eski general Abdülfettah el Sisi Cumhurbaşkanlığı yapıyor.

Duruşmada neler yaşandı?

Mursi, dün casusluk ve Hamas ile bağlantılarla suçlandığı bir davanın duruşmasına getirilmişti.

Ses geçirmez cam kabinde savunmasını yapan Mursi'nin duruşmada yaklaşık beş dakika konuştuğu belirtiliyor.

Duruşmaya ara verildiği sırada Mursi'nin fenalaştığı ifade ediliyor.

BBC Türkçe

Etiketler: Muhammed Mursi, mahkeme, Mısır, ihvan
Okunma Sayısı: 341
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sanayi üretimi geçen yıla göre yüzde 4 azaldı

    Konya'da 14 adrese uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

    Sayıştay: İBB sivil toplum kuruluşlarına yardım yapmadı

    ABD, tanker saldırılarından sonra Orta Doğu'ya ek bin asker daha gönderiyor

    Mursi'nin cenazesi sabaha karşı erken saatlerde defnedildi

    Suudi Arabistan'dan İhvan'a terör örgütü benzetmesi

    Uluslararası Af Örgütü'nden 'Mursi'nin ölümü soruşturulsun' çağrısı

    Demokrasi kapısı açıldı

    İki aday iki yorum

    Türkiye gündeminin en hassas konularından biri: Suriyeli sığınmacılar

    Eski yarbay Mehmet Alkan beraat etti

    Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılınacak

    Karadaği: Mursi ölmedi, yavaş yavaş öldürüldü

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Rus mevkidaşı ile telefonda görüştü

    Arap Birliği: Türkiye Siyasal İslam'ı teşvik ediyor

    Mısır'da Mursi'nin vefatı nedeniyle alarm durumu ilan edildi

    Müslüman gibi yaşamak

    Gözlerinizi teknolojiden korumak için 15 teklif

    Demirel duâlarla anıldı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Demirel’den bir Said Nursî hatırası
    Genel

    İki aday iki yorum
    Genel

    Demokrasi kapısı açıldı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Kur’ân, kalplere kuvvet ve gıda; ruhlara şifadır
    Ahmet BATTAL

    Doğru ve orta yol, üçüncü yol...
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Süleyman KÖSMENE

    Temsil, tebliğ ve tesbih üzerine
    Genel

    Uluslararası Af Örgütü'nden 'Mursi'nin ölümü soruşturulsun' çağrısı
    Faruk ÇAKIR

    Bunları yapabiliriz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.