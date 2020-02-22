Müslümanların desteği Sanders’a

ABD’de 3 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokrat Partili aday adayları arasında yarış sürerken, Vermont Senatörü Sanders’a ülkenin önemli Müslüman kuruluşlarından Emgage’den destek geldi.

Euronews’deki habere göre ABD’deki Müslüman toplumun siyasi hakları konusunda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu Emgage, başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti’den aday adayı Bernie Sanders’ı desteklediklerini duyurdu. Emgage’in Üst Yöneticisi (CEO) Wael Alzayat, yaptığı yazılı açıklamada, “Diğer başkanlık adaylarından farklı olarak Sanders, tarihi derecede kucaklayıcı ve ileri görüşlü bir hareket kurdu.” yorumunda bulundu.

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