Myanmar'da 2 eylemci daha polis kurşunuyla öldü

Myanmar'da askeri darbeye karşı devam eden eylemlerde, güvenlik güçlerinin kalabalığa ateş açması sonucu en az 2 kişi öldü.

Ülkenin en büyük ikinci kenti Mandalay'da darbeyi protesto etmek üzere toplanan grup, Myanmar ordusu ve polisinin sert müdahalesiyle karşı karşıya kaldı. Polis kalabalığa tazyikli suyla müdahale ederken bir askerin protestoculara gerçek mermiyle ateş açtığı görüldü. Başından yara alan bir eylemci olay yerinde can verirken, göğüsüne kurşun isabet eden bir diğeri ise hastaneye götürüldüğü sırada öldü. Görgü tanıklarına göre en az 6 kişi de ağır yaralandı. Güvenlik güçlerinin müdahalesinin ardından grubun yerel saatle 17:30 civarında dağılarak Mandalay Meydanı'nı boşalttığı bildirildi. Protestolarda güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu ölenlerin sayısı 3'e yükseldi. Bundan önce başkent Nepido'da 9 Şubat'taki gösterilerde başından ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan 20 yaşındaki protestocu, tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetmişti. Euronews Türkçe

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