Myanmar’da açlık tehlikesi

BM: MYANMAR’DA MİLYONLARCA İNSANIN GELECEK 6 AY İÇİNDE AÇ KALMASI BEKLENİYOR.

Bİrleşmİş Milletler (BM), Myanmar’daki mevcut siyasî ve ekonomik istikrarsızlıktan dolayı milyonlarca insanın gelecek 6 ay içinde aç kalmasının beklendiğini bildirdi. BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, basın toplantısında, “Myanmar’da gıda güvensizliğinin keskin bir şekilde artmasıyla milyonlarca insanın önümüzdeki 6 ay içinde aç kalması bekleniyor.” dedi. Haq, sahada görev yapan BM uzmanlarının, ülkede devam eden siyasî ve ekonomik istikrarsızlığın insanların gıda güvenliği üzerindeki etkisinden endişe duyduklarını aktararak, BM’nin bölgedeki ortaklarıyla âcil gıda dağıtımıyla bu sorunu çözmeye çalıştığını bildirdi.

MYANMAR’DAKİ ASKERİ DARBE

Myanmar ordusu, 2020’deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasî gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat’ta yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiilî lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilân etmişti. Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silâhlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 902 kişi vefat etti, binlerce gösterici gözaltına alındı. Ülkede geniş katılımlı gösteriler sü-rerken, üst düzey hükümet yet-kililerinin askerî mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.