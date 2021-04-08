Myanmar'da çanak anten kullanımı yasaklandı

Vatandaşlara, "balkonlarındaki çanak antenleri polis merkezlerine teslim etmeleri" talimatı veren askerler, yasağı dinlemeyenlerin cezalandırılacağı uyarısında bulundu.

Myanmar'da askeri darbenin ardından yönetimi devralan ordu, ülkenin bazı şehirlerinde, vatandaşların uluslararası televizyon kanallarına ulaşımını sağlayan çanak antenlere yasak getirdi. Myanmar basınındaki haberlere göre, Yangon ve Laputta şehirleriyle ülkenin güneydoğusundaki Mon eyaletinde askerler, sokaklarda yaptıkları anonsta çanak anten kullanımının yasaklandığını ilan etti. Vatandaşlara, "balkonlarındaki çanak antenleri polis merkezlerine teslim etmeleri" talimatı veren askerler, yasağı dinlemeyenlerin cezalandırılacağı uyarısında bulundu. Yangon'da polis, çanak anten satan bazı dükkanlara baskın düzenleyerek antenlere el koydu. Myanmar askeri yönetimi, 2 Nisan'da kablosuz internet erişimine de yasak getirmişti. İnternet yasaklarına rağmen protestocular, sanal özel ağ (VPN) programlarıyla yasağı delerek sosyal medya paylaşımlarına devam etmişti. AA

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