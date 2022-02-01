Myanmar'da iç savaş tehlikesi

Darbenin üzerinden 1 yılın geçtiği Myanmar’da, siyasi kriz ve iç çatışmalar devam ediyor. İnsan hakları kuruluşu Fortify Rights'a göre, darbeden bu yana ordu 1400'den fazla kişinin ölümüne yol açtı.

Myanmar ordusunun yönetime el koyması ve iktidardaki Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) yöneticilerini gözaltına almasının ardından ülkenin içine sürüklendiği siyasi kriz sürüyor. Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiasıyla 1 Şubat 2021’de ülke yönetimine bir yıllığına el koydu. Devlet Başkanı Win Myint ile ülkenin fiili lideri, Devlet Konseyi Başkanı ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii gözaltına alındı. Olağanüstü hal 2023'e kadar uzatıldı Ordu ilk başta seçimler yapılana kadar iktidarda kalacağını açıkladı. 1 Ağustos 2021’de ise Genelkurmay Başkanı General Min Aung Hlaing, ülkedeki olağanüstü hal hükümlerini 2023'e kadar uzatma kararı aldı. Darbeyle devrilen iktidar partisi NLD halka direniş çağrısı yaptı. Çağrının ardından 6 Şubat 2021’den itibaren sokaklara dökülen halk, kitlesel gösteriler başlattı ve ülke genelinde son 15 yılın en kalabalık protestoları düzenlendi. Darbenin getirdiği siyasi çalkantılarla boğuşan ülkede uçuşlar iptal edilirken, internet erişimi kısıtlandı. Öğretmenler, doktorlar başta olmak üzere çok sayıda kamu görevlisi darbeye karşı sivil itaatsizlik başlattı. 19 Şubat’ta darbe karşıtı gösterilerde ilk can kaybı yaşandı. Başkent Nepido'da protesto gösterilerinde başından ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan 20 yaşındaki Mya Thwate Thwate Khaing ordu müdahalesinin ilk kurbanı oldu. Güneydoğu Asya merkezli insan hakları kuruluşu Fortify Rights'a göre, darbeden bu yana ordu 1400'den fazla kişinin ölümüne yol açtı. Son 1 yılda ülkede 11 binden fazla kişi tutuklanırken, 8 binin üzerinde kişi hala gözaltında tutuluyor. Birleşmiş Milletler (BM) de darbe sonrasındaki 4 ayda ülkede 121 binden fazla kişinin yerinden edildiğini açıkladı. Uluslararası Çalışma Örgütüne (ILO) göre, 2021 yılında yaklaşık 1,6 milyon Myanmarlı işini kaybetti. AA

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